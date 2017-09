Počet obyvatel ČR se letos zvýšil, hlavně díky migraci

Do Česka se v prvním pololetí přistěhovalo 22 590 lidí, pryč z republiky se naopak vystěhovalo 11 088. Ukrajinců přibylo zhruba 2600, Slováků 2100 a Vietnamců 700.

V prvních šesti měsících roku se narodilo 55 528 dětí. Je to zhruba stejně jako ve stejném období loni, kdy byl počet narozených největší za posledních šest let. Mimo manželství se narodilo 49 procent dětí. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 30 a 31 let, u prvorozených převládaly rodičky ve věku 28 a 29 let.

Počet zemřelých se meziročně zvýšil o 3505, hlavně kvůli prvnímu čtvrtletí. V lednu zemřelo 12 300 lidí, což byl lednový rekord. Výrazně nadprůměrný počet úmrtí byl také v únoru. „Na vysokém počtu zemřelých na počátku roku se podílela jak nepříznivá epidemiologická situace, tak věkové složení obyvatel,“ uvedli statistici.

Ve druhém čtvrtletí byl naopak počet zemřelých meziročně nižší. Muži umírali v průměru ve věku 72,9 let, ženy ve věku 79,9 let.

Před dosažením prvního roku života zemřelo 138 dětí. Podle dosud dostupných údajů se také uskutečnilo zhruba 17 500 potratů. Z toho v 9900 případech šlo o uměle přerušené těhotenství, samovolných potratů pak bylo 6800.