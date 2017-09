Vláda otevře finální debatu nad rozpočtem. Řešit bude přidání peněz učitelům i vysokým školám

Ministerstvo financí ve srovnání s červnovým návrhem zvýšilo v aktuálním návrhu státního rozpočtu na příští rok jeho celkové odhadované příjmy, a to zhruba o 21 miliard korun. Ministerstvo totiž posílilo odhad růstu ekonomiky v roce 2018 z 2,9 procenta na 3,1 procenta a odhad daňových příjmů. Stále ale kvůli platům chybí zhruba osm miliard korun, uvedl v neděli ministr financí Ivan Pilný (ANO). Scházející peníze by měla podle něj ministerstva najít v nespotřebovaných výdajích.

Po jednání koalice se bude návrhem státního rozpočtu zabývat plénum vlády, nicméně se neočekává, že by dnes kabinet návrh definitivně schválil. Příští pondělí jej chce představit na zasedání tripartity.

Na minulé jednání koaliční rady v Lednici pozval Sobotka pouze členy kabinetu. Tentokrát nechal výběr zástupců na jednotlivé strany. „Pozval jsem všechny tři koaliční strany, v jakém to bude složení, záleží na nich,“ uvedl. Účast předsedy ANO Andreje Babiše na nadcházejícím jednání následně potvrdila mluvčí ANO Lucie Kubovičová.

ČSSD a odbory požadují, aby se platy zvýšily od 1. listopadu, a to o deset procent všem ve veřejném sektoru a učitelům o 15 procent. Odboráři z veřejného sektoru ve středu vyhlásili stávkovou pohotovost na podporu požadavku růstu platů.

Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Poslanecké sněmovny do konce září. Materiál zároveň uvádí, že ve střednědobých výdajových rámcích počítá s 50miliardovým schodkem rozpočtu i v roce 2019 i 2020.

Vedle celkového plánu na hospodaření státu probere kabinet i navrhované příjmy a výdaje Státního fondu rozvoje bydlení. A také se bude zabývat návrhem na zvýšení odměn členů obecních a krajských zastupitelstev, počítá s tím, že by si starostové a primátoři od příštího roku mohli polepšit zhruba o 8,5 procenta. V závislosti na velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, by mohli vydělávat od 36 500 korun do téměř 95 000 korun.

Před Strakovkou se politikům připomenou akademičtí pracovníci a doktorandi

Dosavadní návrh ministerstva financí alokovat na vysoké školy částku 700 milionů korun se diametrálně liší od částky 4,5 miliardy korun, kterou požaduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a z níž má být jedna miliarda vyčleněna na zdvojnásobení doktorských stipendií ze stávajících 7 500 Kč na 15 000 Kč. „Jsou hanebně nízká,“ charakterizoval situaci před nedávnem rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.