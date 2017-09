České zdravotnictví se už blíží evropské špičce. Problémem je nedostatek lékařů

Tuzemští lékaři provádějí i světově unikátní operace a dosahují mezinárodních úspěchů. Zároveň zdravotnictví trpí i mnoha neduhy, které by se podle odborníků měly stejně jako u pacientů řešit co nejdříve, než způsobí vážnější komplikace.

Zdravotničtí experti vidí problém například v organizaci. „Nakonec se pacient vždycky k péči dostane, jenom by to mohlo být lepší, mohlo by to být rychleji a mohlo by to být méně kostrbaté,“ říká Pavel Vepřek z iniciativy Zdravotnictví 2.0.

„Přestává být dobrá kontinuita péče, pacienti někdy bloudí a hledají lékaře. Řeknou jim – sežeňte si ortopeda, sežeňte si chirurga… ale když jim řeknou – sežeňte si onkologa – tak už to je na pováženou a bohužel se to dneska stává,“ uvádí Martin Holcát, bývalý ministr zdravotnictví a náměstek ředitele Fakultní nemocnice v Motole.

Zaostáváme v prevenci i nové léčbě

Akutní péče patří v mezinárodním srovnání k těm nejlepším, naopak v prevenci zaostáváme. „Zhruba 97 procent peněz, které jdou do zdravotnictví, se věnuje na léčbu. Jen tři procenta jdou na prevenci,“ upozorňuje náměstek ředitele pro léčebnou a preventivní péči z Ústřední vojenské nemocnice Ivan Jeřábek.

Negativní hodnocení si v žebříčku Euro Health Consumer Index tuzemské zdravotnictví vysloužilo také za nedostatečný přístup pacientů k nové léčbě. „Vstup nových léků a technologií není procesně dobře ošetřen. Ten systém, který chce ušetřit peníze, tomu překáží,“ míní Pavel Vepřek.