Z Mali se vrátili čeští vojáci, kteří v červnu zasahovali proti teroristům

Pro některé příslušníky zásahové jednotky v Bamaku to byla první bojová zkušenost v zahraniční misi. „V tu chvíli v člověku proudí obrovský adrenalin, a nějaký strach nebo něco podobného na to člověk vůbec nemyslí,“ říká poručík z 9. úkolového uskupení EUTM v Mali. „Já jsem to zažil poprvé. Kluci tam byli se mnou, měl jsem tam skvělý tým, který mě podpořil,“ dodává četař ze stejné jednotky.

Čeští vojáci osvobodili spolu s Belgičany a malijskými speciálními silami celkem 36 lidí. Šest teroristů zásahové týmy zlikvidovaly. „To museli být amatéři, protože ani ponos zbraní, ani taktiku neměli nacvičenou, nic. Myslím si, že to nebyli žádní profesionálové,“ vzpomíná četař.