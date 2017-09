Chovanec píše do Bruselu: S řešením migrace pomáháme dost, jen jinak než kvótami

Ministr vnitra kritiku odmítá a odeslal do Bruselu další dopis. V něm popisuje, co všechno česká strana dělá. Česko od roku 2015 vyslalo na takzvané hotspoty 68 expertů, kteří pomáhají s registrací uprchlíků. Přes tisíc policistů bránilo hranice v Maďarsku, Srbsku, Slovinsku nebo na dalších místech. Do Jordánska, Turecka nebo Libanonu vyplatila česká vláda 640 milionů korun.

„Jsme jedna z nejaktivnějších zemí. Pokud říká pan komisař Avramopulos ‚A‘, že mu vadí, že neplníme povinné kvóty, bylo by poctivé, kdyby řekl i to ‚B‘ – Češi, děkuji vám za to, že děláte za á, za bé za cé, za dé, za é, za ef. Pokud to nedělá, tak já v tom vidím jenom šikanu,“ řekl Chovanec.