Čtyři zmařené životy každý den. V sebevraždách překonávají Češi svět i Evropskou unii

Podle vedoucího výzkumného programu Sociální psychiatrie z ústavu duševního zdraví Petra Winklera je sebevražda nejčastějším důvodem úmrtí dívek od 15 do 19 let. V České republice je sebevražda příčinou třiceti procent úmrtí mladých žen od 20 do 29 let.

„Vůbec nejvyšší míru sebevražednosti globálně je možné identifikovat u osob starších šedesáti devíti let,“ uvedl Petr Winkler. Na každou dokonanou sebevraždu připadá podle odhadů Světové zdravotnické organizace dvacet pokusů.

Společné prohlášení odborníků

Cyril Höschl a Petr Winkler patří mezi skupinu předních odborníků na prevenci sebevražednosti ze sedmnácti zemí, kteří připravili společné prohlášení, v němž navrhují, jak situaci zlepšit. „Důraz je kladen na prevenci sebevražd prostřednictvím omezování přístupu k prostředkům k vykonání sebevraždy, léčby deprese farmakoterapií a psychoterapií, zajištění návaznosti péče a prostřednictvím dalších preventivních programů,“ doplnil Petr Winkler.