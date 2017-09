KSČM podpoří v prezidentské volbě kandidáta, který s ní bude mluvit. A má i dalších šest podmínek

„Podmínkou pro podporu kandidáta je také ochrana českých zájmů a respekt k zahraniční politice všech směrů,“ uvedl místopředseda strany Jiří Dolejš další z podmínek, které schválilo širší vedení KSČM.

Co znamená „ochota k součinnosti a konzultacím při řešení politických otázek“, vysvětlil Dolejš lapidárním „že se s komunisty mluví“. Prezident by měl mít také „nediskriminační postoj“ k poslaneckému klubu KSČM. „To opět znamená, že s komunisty se mluví vztaženo k našemu klubu. Ten končící (prezident) to respektoval,“ poznamenal Dolejš.

Podmínkou je i respekt k volebnímu programu KSČM v případě výrazného úspěchu strany ve volbách. „Zkrátka, když dostaneme hlasy od voličů, tak by to, co jsme jim slíbili, mělo být bráno vážně,“ uvedl Dolejš. Podmínky podpory kandidáta možná komunisté ještě upraví koncem října.

Navržení vlastního kandidáta komunisté nevyloučili

Komunisté stejně jako další parlamentní strany zatím váhají, zda do volby hlavy státu vyšlou vlastního kandidáta, nebo podpoří některou z osobností, které se o funkci ucházejí samostatně. Znovu se k tématu vrátí po sněmovních volbách na konci října.

Pro případnou nominaci vlastního kandidáta mají dostatek poslaneckých mandátů. Podle Dolejše je tak možné stihnout nominovat někoho z vlastních řad do listopadového termínu daného zákonem.