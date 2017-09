Žalobce Šťastný: Od sněmovní komise jsme neměli přehnaná očekávání, naše skepse se naplnila

Šťastný však z osobní profesní zkušenosti zná spíše případy, kdy k úniků z tzv. živých spisů dochází skrze obhájce. „Než jsem se stal státní zástupcem, tak jsem několik let působil jak novinář a ještě si pamatuju takové až skoro klišé v redakci tehdy: 'chceš-li informace z trestního spisu, jdi za obhájcem', neslyšel jsem tehdy, že by se říkalo: 'jdi za státním zástupcem, jdi za policistou',“ vzpomíná současný mluvčí Unie státních zástupců.

Podle jeho názorů dochází k většině úniků ze spisů ve fázi ihned po zahájení trestního stíhání, kdy už bývá velmi složité zjistit, kdo konkrétně informace vynáší. „V tom okamžiku do toho spisu může jít obhajoba, obviněný. Mohou si ten spis zkopírovat, odnést si ho, kam chtějí a samozřejmě když v tom konkrétním případě je dokonce třeba stíhaná celá skupina lidí, tak se to všechno násobí,“ míní.

„Sněmovní komise může vyšetřovat v podstatě cokoli, co poslance zajímá. Takže si myslím, že pokud je zrovna zajímala tato otázka, tak je to v pořádku, že ji zřídili. My jsme od těch závěrů té komise nikdy neměli přehnaná očekávání a myslíme si, že tato určitá skepse se i dnes naplnila. Máme za to, že ty určité návrhy, které ta komise prezentuje v podstatě ani nemohou vést k zabránění úniků ze spisů,“ myslí si Šťastný.

Šťastný také nalézá jistou míru pochopení pro tlaky ze strany politiků na omezení pravomocí státních zástupců. Vzpomíná při tom na slova bývalé nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové (ČSSD), která prý na nedávném semináři Unie státních zástupců pronesla: „Co chcete? Za mě to bylo tak, je to tak a bude to tak, že čím více šáhnete v té mocenské hierarchii ve státu na vlivné lidi, tak tím větší přijdou protitlaky. Tím víc vás bude politická moc nesnášet, tím víc se bude snažit vás oslabit.“

Šťastný proto kvituje s povděkem odklad novely zákona o státním zastupitelství, neboť se domnívá, že současná atmosféra se mění v neprospěch státních zástupců. „Máme za to, že nejrozumnější současné řešení v té poněkud hysterické atmosféře, je prostě nechat ten návrh zákona u ledu, kde je. Neposílat ho do sněmovny, neboť se obáváme, že zejména v tom pověstném druhém čtení by se vyrojilo mnoho pozměňovacích návrhů, které by ten návrh jaksi zkazili do té míry, že by byl ten stav mnohem horší, než je dnes,“ tvrdí.

Ministr Pelikán to v Respektu přehnal

„Doufejme, že ta hysterie a ty některé emotivní výroky, které teď slyšíme v souvislosti s tou kauzou Čapí hnízdo ze strany politiků, prostě utichnou, a že opět budeme standartní demokracií, kde policie stíhá, státní zástupce žaluje bez ohledu na to, jestli je to politik, jestli je bohatý, chudý, ale zkrátka žaluje trestnou činnost,“ řekl také Šťastný v Interview ČT24.

Právě ke kauze Čapí hnízdo se v nedávném vydání týdeníku Respekt vyjádřil také současný ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Podle něj nemohla mít policie žádný rozumný důvod k tomu, aby žádala dva poslance o zbavení imunity. „Já nepotřebuji žádná další fakta k tom toho, že policie to udělala po roce a půl vyšetřování před volbami,“ řekl Pelikán Respektu.