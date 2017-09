Manuál voliče: Kdy volit, kde volit a co s sebou

Po vstupu do volební místnosti musí volič předložit volební komisi platný doklad totožnosti. Ten, kdo nehlasuje u své domovské okrskové volební komise, odevzdává komisi také voličský průkaz. Ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního či stálého seznamu voličů. Následně obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Lidé, kteří nehlasují v domovském okrsku, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, ve kterém se k volbám dostavili.

Pak volič musí vstoupit do místa určeného k úpravě hlasovacího lístku (za plentu). Tam vybere jeden lístek, na kterém může zakroužkovat vybrané kandidáty. Lístek následně vloží do úřední obálky. Pokud by do místa vyhrazeného pro úpravu hlasovacích lístků volič nešel, nebude mu umožněno hlasovat. Po opuštění odděleného prostoru volič vhodí obálku se svým hlasem do schránky před okrskovou volební komisí.