ŽIVĚ: Sněmovnu čeká jedna z posledních schůzí před volbami

Nově by mohli vést školení lidé, kteří by k této činnosti dostali od výrobce zplnomocnění, mohli by navíc pověřit i jiné osoby. Normu podpořili v diskusi ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) i bývalý ministr Leoš Heger (TOP 09).

Ve hře i návrh ODS na snížení daně u piva

Ve třetím čtení je také návrh zákona o platebním styku, který má za cíl zvýšit bezpečnost internetových plateb. Do takzvané změnové novely k zákonu by poslanci mohli vložit úpravu požadavků na obsah kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty. Jejich dosavadní podobu zrušil loni Ústavní soud, a to s účinností ke konci letošního roku.

V zákonu o rozpočtových pravidlech by měla sněmovna změnit pravidla poskytování dotací. Před schvalováním je v dolní komoře také novela Víta Kaňkovského (KDU-ČSL), která by nemocnicím zjednodušila údržbu a opravy přístrojů i školení zaměstnanců o jejich používání a obsluze.

Z poslaneckých předloh je na programu rovněž návrh na rozšíření okruhu osob, které mohou žádat o odškodnění za nemovitosti zanechané kvůli druhé světové válce na Podkarpatské Rusi, a novela ODS o snížení spotřební daně u piva. Je možné, že o některých normách budou poslanci hlasovat až ve středu.