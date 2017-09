Válková: Moje důvěra v justici se občas otřásla, stíhají se i nevinní lidé

Hnutí ANO o vydání předsedy strany Andreje Babiše a prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání tvrdí, že je to načasování, které není správné, protože je to před volbami. Kdo konkrétně by to tak chtěl načasovat? Jak by to mohlo fungovat?

Já vůbec nevím, jak to bylo. Naše důvěra v to, že bezvýjimečně policie a státní zastupitelství pracují dobře, to moje zkušenosti vůbec nepotvrzují. Sama jsem se na to ptala některých lidí, kteří byli trestně stíháni. V oblasti hospodářsky trestné činnosti často rozsudky vycházejí ze znaleckých posudků, které jdou velmi proti sobě.