Byla Nečasová nemocná, nebo se vyhýbala soudu? Znalec se jí zastal

„Znalec se seznámil se zdravotní dokumentací a připouští, že má klientka mohla mít potíže. A ty se mohly projevit tak, že nebyla v tu chvíli schopna minimálně subjektivně, ale do jisté míry i objektivně, zúčastnit se soudních jednání,“ řekl ČT advokát Nečasové Eduard Bruna.

Soudkyně Pavla Hájková si zdravotní stav obžalované nechala prověřit poté, co se Nečasová omluvila z červnového jednání a neumožnila, aby se líčení konalo bez ní. Omluvenky však podle soudu byly nedostatečné. Nečasovou navíc jen jedenáct dní po zrušeném jednání soudu zachytily fotoaparáty na oslavě narozenin exprezidenta Václava Klause, jak tehdy upozornil server Blesk.cz.

Soudkyně Hájková nyní potvrdila, že vzhledem k závěrům posudku nebude proti Nečasové přijímat žádná opatření.

Podle Bruny znalec navrhl, jak by se v případě zdravotních komplikací Nečasové mohlo v budoucnu postupovat. „Problém lze částečně řešit za pomoci medikamentů, které umožní společně s přestávkami, aby se do budoucna účastnila jednání a nedocházelo k dalším omluvám,“ sdělil Bruna.

Podle soudkyně Hájkové by v případě dalších potíží Nečasové připadal v úvahu volnější režim v jednací síni. „Že by mohla chvilku stát, chvilku sedět, měla by možnost mít častější přestávky,“ upřesnila Hájková.

Další jednání v kauze údajného neoprávněného úkolování Vojenského zpravodajství Janou Nečasovou (dříve Nagyovou) je naplánováno na příští týden. Zdravotní komplikace zřejmě odezněly, protože dnes Nečasová dorazila k soudu, který řeší případ údajného uplácení exposlanců ODS.