Srdcerváči pomáhají: Díky nové databázi najdou handicapovaní studenti stáž

Databáze obsahuje jednak seznam firem, které přijímají lidi s handicapem. Jednak tam mohou firmy a instituce snadněji vyhledat vhodné lidi do svých týmů. Projekt ve čtvrtek představila šéfka Nadačního fondu na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) Hana Potměšilová. Do budoucna by navíc databáze neměla obsahovat jen stáže, ale i běžná pracovní místa.

„Studenti se zdravotním postižením mají často problém najít brigádu, praxi, přivýdělek ve svém oboru. Naše databáze je má propojit s firmami, které to s nimi myslí vážně,“ řekla Potměšilová. Další databáze s možnostmi běžného zaměstnání by pak podle ní fond chtěl mít za půl či tři čtvrtě roku.

Na fond se prý obracejí dvě až tři firmy týdně, které o praktikanty s handicapem stojí, mnohdy ale nevědí, jak by je mohli získat. Databáze, které shromažďují potřebné údaje, vytvořil tým z české pobočky mezinárodní studentské dobrovolnické sítě 180 Degrees Consulting.

Do jednoho seznamu se zapisují zájemci o stáž, do druhého firmy. Uvést musejí požadované informace o dovednostech, vzdělání, náplni práce, handicapu či o možnostech upravení pracovního místa. „Cílem je ušetřit spoustu času při komunikaci a párovat studenty s firmami,“ řekl člen autorského týmu Juraj Urbančík.