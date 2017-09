Žalobce v kauze Zadeh zásadně pochybil. Potrestaný za to ale nikdo nebyl

Šéf komise už také neuvažuje, že by podal na Zemana trestní oznámení, jak naznačoval po červencovém jednání komise. „Byl to problém komunikace. Ale pan státní zástupce mezi tím komunikoval, přišel a vysvětloval, takže mé podezření, že on osobně by kryl nějakého svého podřízeného, je naprosto rozptýleno,“ vysvětlil Korte.