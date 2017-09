Piráti vypluli do voleb s heslem Všichni nekradou! Chtějí rovnou daň a digitální společnost

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ke zvolenému sloganu poznamenal, že je potřeba podporovat poctivé a šikovné namísto negativního osočování.

Piráti by chtěli zavést mimo jiné jednu rovnou daň ve výši 47 procent, která by nahradila všechny ostatní. Podle místopředsedy strany Jakuba Michálka by se daňové zatížení obyvatel snížilo v porovnání se současností o 1,6 procenta. Každý by tak ušetřil 7500 korun ročně, pro státní rozpočet by to byl výpadek dvě miliardy ročně.

Strana chce také usilovat o zjednodušení byrokracie, propojení databází a registrů, podporu podnikatelů bez státních dotací, zrušení podpory biopaliv a důslednou kontrolu poskytování dotací zemědělcům. „Cílem Pirátů je svobodná a digitálně propojená společnost, uvedl Bartoš.