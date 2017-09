Soud znovu řeší kauzu tzv. trafik pro poslance ODS. Šnajdr prý nabídku od Nečase nepotřeboval

Kauza, jež přispěla k pádu Nečasovy vlády, má kořeny v roce 2012, kdy se vládní koalici nepodařilo zvrátit ve Sněmovně senátní veto balíčku daňových změn. Spolu s opozicí hlasovalo několik poslanců ODS, mezi nimi Marek Šnajdr, Ivan Fuksa a Petr Tluchoř.

Rebelové později umožnili schválení balíčku tím, že složili poslanecké mandáty. Šnajdr a Fuksa vzápětí dostali lukrativní pozice ve státních firmách. Podle obžaloby odstoupili právě proto, že jim Nečas slíbil tyto „trafiky“.

Proti tomu se ale Šnajdr u soudu ohradil: „Velmi ješitně se mě dotýká, že bych při mých znalostech, schopnostech a profesním životopisu potřeboval od kohokoliv, aby mi zajišťoval živobytí.“

Zdůraznil, že se už před vstupem do politiky pohyboval ve vysokých funkcích. „Žádnou nabídku ohledně mého dalšího působení jsem nedostal, žádnou jsem nepotřeboval,“ řekl ke svému odchodu ze Sněmovny.

Šnajdr také uvedl, že složení mandátu považoval za nejférovější postup. „Odmítl jsem se nechat zatlačit většinou k něčemu, co jsem nechtěl,“ popsal. Připustil, že v jeho kroku byl i „drobný kus politického kalkulu“ - předpokládal, že až občanským demokratům klesnou preference, většina ODS se přikloní k jeho názoru a umožní mu tím návrat do vysoké politiky.

Podle Nečase je obžaloba nepravdivá

Letos v červenci vypovídal expremiér Nečas, který popřel, že by někoho přesvědčoval – obžaloba je prý vykonstruovaná a nepravdivá. Nečas také tvrdí, že balíček by byl schválen, i pokud by pro něj trojice rebelů nehlasovala. „Tyto hlasy jsem nepotřeboval, tak jakou by mělo logiku, abych tyto poslance podplácel?“ zeptal se soudu.