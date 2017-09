Dotace na nakládání s dešťovou vodou opět přitékají

Jedna domácnost může z programu Dešťovka získat až 105 tisíc korun. Dotace půjdou na využívání dešťové a odpadní vody na zalévání zahrad nebo na splachování záchodu. „Očekáváme, že poptávka bude opět veliká, a proto by zájemci o dotaci neměli s podáním žádosti zbytečně otálet,“ doporučil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Pokud budou chtít majitelé používat dešťovou vodu ke splachování záchodů napojených na kanalizační síť , budou se muset domluvit s provozovateli kanalizace na podmínkách platby za stočné. Dohodu pak budou muset doložit SFŽP před vyplacením podpory. Projekty se budou muset dokončit do roka od schválení žádosti.

V prvním kole Dešťovky stát přijal 2729 žádostí, dalších 3260 jich zůstalo v systému rozpracovaných. „Ten program od začátku měl mít hlavně motivační funkci. Motivační v tom, aby se o tom začalo mluvit, což se zřejmě povedlo. Výzva byla velmi úspěšná, my jsme to vyčerpali za 28 hodin,“ řekl již dříve Richard Brabec. Nyní by stát chtěl uspokojit alespoň 5 tisíc žadatelů.

Česko je střechou Evropy, všechna voda odtéká

Stát chce programem bojovat proti plýtvání vodou a proti suchu. „Česko je střechou Evropy. Všechna voda odtéká. Jediná voda, kterou máme, je voda srážková. S dešťovkou musíme daleko lépe hospodařit. Naši předkové to dělali běžně. Mnozí podlehli dojmu, že vody bude vždy dost, ale ono jí vždy dost být nemusí. V některých obcích, a jsou jich stovky, vysychají studny,“ upozornil Brabec.