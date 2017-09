Poslanci ANO o Babišovi s Faltýnkem nehlasovali. Zbabělost, vzkazují konkurenti

„Hlasování asi nebylo překvapením, deklarace v podstatě od všech klubů byla dopředu jasná. Je výhodné i pro oba pány, aby vše vyjasnily orgány činné v trestním řízení,“ soudí předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

„Celý dnešní den jsme si mohli ušetřit,“ řekl po hlasování místopředseda ODS Zbyněk Stanjura s tím, že jeho partaj v minulosti vyzvala Babiše s Faltýnkem, aby sami rezignovali. „Vědomě se rozhodli, že to neudělají, a tudíž oni zatáhli tento případ do volební kampaně,“ míní.

Napříč politickým spektrem zaznívalo podivení nad tím, že z hnutí ANO nakonec hlasovali pouze Babiš s Faltýnkem, kteří Poslanecké sněmovně doporučili, aby je vydala. Navzájem se však zdrželi, Babiš tedy nehlasoval pro vydání Faltýnka a naopak. Ostatní poslanci za ANO se k hlasování nedostavili.

Poslanci ANO nejsou přítomni u hlasování. Postavili se k tomu čelem. "Aby se za nás děti nemusely stydět". — Miroslav Kalousek (@kalousekm) September 6, 2017

„Považuji to za zbabělost z jejich strany, protože mohli svůj názor vyjádřit aktivně,“ uvedl poslanec Martin Plíšek z TOP 09 na adresu svých kolegů z ANO. Rozhodnutí nehlasovat odsoudil také volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek, který je označil za bolestínské a alibistické. Zkritizoval také průběh jednání. „Úvahy o tom, zda jsou žádosti fundované a mají všechny náležitosti, patří státním zástupcům,“ podotknul.

„Nejedná se o politickou kauzu a není žádný důvod, proč poslance v tomto případě nevydat,“ vysvětlil stanovisko předseda STAN Petr Gazdík. I jemu přišlo podivné, že poslanci ANO o vydání Babiše a Faltýnka nehlasovali. „Působí to, jako by jim někdo ze shora zakázal se do sálu vrátit. Ukazuje to, že ANO není standardní demokratické hnutí,“ zauvažoval.

Babiš: Je to politická kauza