Znalci: Dbalý byl při manipulaci se zakázkami při smyslech

Znalci, kteří měli posoudit současný i dřívější psychický stav Dbalého, dostali k dispozici také úryvky z Dbalého deníku, který mu policie zajistila. Jde třeba o pasáže, v nichž bývalý ředitel popisuje užívání drog a o kokainu mluví jako o sněhu. „D. přináší 10 g sněhu, doplácím mu celý dluh,“ stojí v záznamu z února 2011. Začátkem března si pak Dbalý poznamená: „Pak sněžím (a to dost),“ píše.

14. 3. kupuji 10 g sněhu ( je to v p…, už mám svého dealera)

1. 3. pak sněžím (a to dost )

Právě zápisky někdejšího ředitele nemocnice jsou totiž pro policii jedním z klíčových důkazů – Dbalý v nich podle vyšetřovatelů popisoval údaje o zakázkách, ale také o tom, jak mu různí lidé nosili peníze. Bývalý ředitel nemocnice však o záznamech hovoří jako o podkladu pro literární dílo a tvrdí, že řada údajů je zcela smyšlená. Advokátku Dbalého Katarínu Kožiakovou Oboňovou se ČT nepodařilo kontaktovat, v kanceláři nebyla k zastižení.

Policie je však přesvědčená o opaku a podle žalobce o pravdivosti záznamů svědčí i další důkazy. „Já jsem podal obžalobu na základě důkazů, které jsem považoval za dostatečně silné,“ uvedl již dříve státní zástupce Zdeněk Matula.

Podle znalců nemůže Dbalý k soudu

Znalci, které si soud přibral letos v březnu, měli zkoumat i to, jaký je současný stav Dbalého. Částečně se k jeho zdraví již vyjádřili. „Posuzovaný trpí v současné době duševní poruchou, a to škodlivým užíváním alkoholu a anamnesticky i kokainu,“ uvádí znalci v posudku pro soud. Dbalý by tak podle nich nemohl k soudu. Soudkyně si však vyžádala ještě doplnění této části posudku.

„V tuto chvíli ještě požádala paní předsedkyně znalce, aby doručili soudu dodatek k tomuto posudku a zabývali se aktuálním zdravotním stavem pana obžalovaného zejména s ohledem na možnost účasti u hlavního líčení, tento dodatek mají znalci odevzdat do začátku října,“ dodala mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Na posouzení aktuálního zdravotního stavu Dbalého se nyní čeká i v soudním jednání v druhé větvi kauzy kolem Dbalého, která se týká poradenských zakázek. Ta je teprve na samém počátku. V kauze kolem digitalizace chorobopisů však už soud plánoval případ do konce roku uzavřít, teď není jisté, zda se další jednání podaří nařídit do prosince.