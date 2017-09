Hradecký soud znovu otevřel případ Lukáše Nečesaného

K útoku v hořickém kadeřnictví došlo v únoru 2013. Pachatel kadeřnici opakovaně udeřil do hlavy polenem a ukradl jí několik tisíc korun. Vážně poraněné ženě zachránili život lékaři. Nečesaný podíl na útoku opakovaně odmítl. Pouze přiznal, že v kadeřnictví byl - prý se chtěl nechat ostříhat, kadeřnice ale už zavírala, a proto odešel.

Původní senát hradeckého soudu s předsedou Jiřím Vackem poslal Nečesaného v lednu před třemi lety na šestnáct let do vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí zrušil. Vacek napodruhé znovu uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud pak verdikt o tři roky zmírnil. V květnu 2015 ovšem do případu zasáhl Nejvyšší soud, rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení.

Krajský soud Nečesaného loni v dubnu znovu uznal vinným a uložil mu 13 let vězení, odvolací soud pak rozsudek potvrdil. Následovalo úspěšné dovolání, loni v prosinci Nejvyšší soud trest Nečesanému opět přerušil a následně bylo oznámeno, že předchozí rozsudek zrušil. Podle Nejvyššího soudu v Hradci důkazy hodnotili selektivně, přehlíželi vážné pochybnosti a nerespektovali dřívější pokyny.

Opět v Hradci

Případ se tak znovu ocitl před zdejší spravedlností, a jeho projednávání začalo čtením obžaloby. Následně nový předseda senátu Miroslav Mjartan začal číst podstatný obsah protokolu o hlavním líčení, s čímž souhlasili státní zástupkyně Lenka Faltusová i Lukáš Nečesaný. Jeden z jeho obhájců, Oldřich Chudoba, dodal, že dokazování ve věci trvá už mnoho let a důkazy jsou obsahem spisu.

„Myslím si, že pokud bychom to chtěli dělat jinak, tak by to byla víceméně obstrukce vůči soudu a to si myslím, že obhajoba nemá zapotřebí,“ řekl Chudoba. Nechtěl se vyjadřovat k tomu, jak by se soud mohl rozhodnout. „Jsme na samém počátku hlavního líčení a bude věcí soudu, jak bude posuzovat jednotlivé důkazy.“

K zahájení nového hlavního líčení se dnes nechtěl vyjadřovat ani Lukáš Nečesaný. Soud se bude případem zabývat také 7., 20. a 21. září.