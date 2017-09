Teplo, sucho, kůrovec. Rok 2015 ukázal, jaká bude polovina století

Podle ředitele Centra výzkumu globální změny Akademie věd Michala V. Marka by jedním z potřebných kroků měla být ochrana lesů. Jak se zmínili Josef Fanta či Marek Turčáni, v posledních desetiletích je les vlastníky vnímán převážně jako zdroj dřeva. „Veřejnost v ČR je v současnosti ochotna platit pouze za produkci dříví,“ podotkl Marek Turčáni.

Podpoří stát toho, kdo nebude kácet?

Jde to však i jinak. Za vrchol považuje Michal V. Marek skotskou praxi, kdy stát platí vlastníkům lesů za to, že se starají o úložiště oxidu uhličitého, kterým les je. „Plantáže smrku sitka jsou mimo jiné ohodnocovány proto, že jsou příjemcem CO 2 ,“ upřesnil.