Veterináři zkontrolují všechna vejce z dovozu. Jedovatý insekticid přijíždí i z Německa

„Od zítřka (středy) rozšíříme mimořádná veterinární opatření, která jsme už udělali na výrobky z Holandska a Belgie, na veškeré ostatní země,“ řekl Radiožurnálu ministr Jurečka. Potvrdil, že se do dvou provozoven v západních a jižních Čechách dostala zásilka, která by měla být kontaminována. „Měly by to být pasterizované žloutky a tekutá pasterizovaná vejce. V tento okamžik zjišťujeme, kam dále společnost tuto zásilku distribuovala,“ upřesnil ministr.

Skandál se závadnými vejci vypukl v srpnu, kdy se na trhu v Belgii, Nizozemsku a Německu objevily miliony vajec obsahujících jedovatý fipronil, obvykle používaný v přípravcích proti blechám, vším a klíšťatům. Nesmí se však podávat zvířatům, jejichž maso jedí lidé. V souvislosti s kauzou provedly úřady razie v několika zemích.

Podle eurokomisaře pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenise Andriukaitise se skandál s insekticidem ve vejcích zatím dotkl 26 členských zemí EU a také 19 dalších států.

V ČR se sice kontaminovaná vejce neobjevila, společnost Mondelez však v pondělí oznámila, že stáhla šest šarží svých Zlatých žloutkových věnečků z českého a slovenského trhu, protože by v nich mohl fipronil být. Na výsledky testů se čeká.