Proces EIA bude jednodušší. Zmenší se i okruh posuzovaných staveb

Novela má mimo jiné omezit počet záměrů, které budou posuzování podléhat, a prodloužit z pěti na sedm let základní dobu platnosti stanoviska EIA. K důvodům předložení novely patřilo to, že EU v minulosti na některé české dopravní stavby odmítla poskytnout dotace kvůli zastaralým posudkům EIA.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) už dříve uvedl, že jsou v Česku desítky dopravních záměrů, které mají stanovisko EIA staré až 15 let. Novela má proto také umožnit prodloužení základní doby platnosti stanoviska o pět let, takže by mohlo platit 12 let.