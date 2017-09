Nepřipravené a uživatelsky nepřátelské. Komory lékařů a lékárníků odmítly eRecepty

„Navrhujeme rychlou novelu zákona o léčivech, která by celý systém učinila nepovinným. Věříme, že tím jak by se systém zdokonaloval, by se k němu postupně připojilo větší a větší množství lékařů,“ řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Současná sněmovna už to podle něj neudělá, naděje vkládá do nově zvolené.

Podle zákona hrozí lékařům, kteří od začátku příštího roku nebudou vydávat recepty elektronicky, pokuta až dva miliony korun. Problémy budou mít podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky zejména praktičtí lékaři na venkově nebo starší. Asi stovka jich zvažuje, že kvůli eReceptu a následné povinnosti elektronické evidence tržeb zavře ordinace.

„Systém přináší i nemalé náklady. Ordinace musí být vybaveny vysokorychlostním internetem a kvalitní tiskárnou, která by dokázala tisknout kódy čitelně,“ upozornil Šonka.