FAU požaduje od finanční správy 92 milionů korun, které jí podle soudu zabavila neoprávněně

Finanční správa už dříve uvedla, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení FAU do karuselového podvodu a že rozkryla rozsáhlý podvodný řetězec, v němž nebyla u firem placena DPH a byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH. Vydala několik zajišťovacích příkazů. Podle Šrámka pak například v červnu soud zrušil zajišťovací příkaz na více než 217 milionů korun. Další dva příkazy ve výši 140 a 200 milionů korun bude soud řešit do měsíce. Vydalo je pravděpodobně Generální ředitelství cel.

„V pondělí podala společnost FAU žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 na částku 19,3 milionu korun, která představuje úrok z finančních prostředků zabavených při nezákonně vedené exekuci. Ve stejný den zároveň vyzvala Specializovaný finanční úřad k vydání částky 72,7 milionu korun do majetkové podstaty FAU, jako nezákonně exekučně vymožené částky na podkladě soudem zrušeného zajišťovacího příkazu,“ uvedl Šrámek.

Firma FAU vlastní v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert sklad pohonných hmot. Firma se po zásahu Finanční správy dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Na internetu se v posledních dnech objevila nahrávka, na které předseda hnutí ANO a bývalý majitel Agrofertu Babiš o firmě FAU mluví. Babiš už dříve odmítl, že by v době svého působení na ministerstvu finanční celní správu zneužíval a úkoloval.

Soud podle dřívějších informací postup daňové správy označil za nezákonný a zajišťovací příkazy zrušil. Finanční správa v této souvislosti uvedla, že Krajský soud v Ostravě nezpochybnil nárok Finanční správy na doměřenou daň či její postup, ale pouze se neztotožnil s tím, jak by měla společnost ručit za svého dodavatele.