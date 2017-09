Školské odbory vyhlásily kvůli učitelským platům stávkovou pohotovost

„Obávali jsme se, že se vláda nebude schopná dohodnout a nastolit slíbené priority. Nemůžeme tomu přihlížet. Dnešním dnem vstupujeme do stávkové pohotovosti,“ oznámil předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS) František Dobšík.

„Stávková pohotovost pro nás znamená, že budeme dál vyjednávat. Nejsou to zavřené dveře, je to zdvižený prst. Nedělá nám to radost, nechceme, aby to bylo bráno jako vyhrožování, ale máme dojem, že vláda měla dost času na to, aby rozhodně řekla, jestli to se svými sliby myslí vážně,“ dodala místopředsedkyně ČMOS Markéta Seidlová.

Odboráři trvají na zvýšení platů učitelů o 15 procent a platů nepedagogických pracovníků o deset procent, a to od listopadu. Dohromady požadují 13 miliard korun navíc a své kroky koordinují i s Radou vysokých škol, konferencí rektorů a vysokoškolskými odbory.

Kdy by ke stávce mohlo dojít, pokud se s kabinetem nedohodnou, Dobšík specifikovat nechtěl, jeden z možných termínů by se ale podle něj mohl vázat na začátek semestru (vysoké školy ostatně hrozí, že ho bez vyšší finanční podpory zkrátí). Šéf ČMOS zároveň očekává, že se případné stávky zúčastní sedmdesát až osmdesát procent tuzemských škol – a upozornil, že by nemusela být jen jednodenní.