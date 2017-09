Vylosováno: ANO jde do voleb s číslem 21, ČSSD připadla čtyřka

Státní volební komise vylosovala čísla, se kterými půjdou letos strany a hnutí do podzimních voleb do sněmovny. Číslo 1 od sociálních demokratů tentokrát přebrali občanští demokraté. Hnutí ANO bude kandidovat s číslem 21 a ČSSD s číslem čtyři. Celkem jde do voleb 31 kandidujících uskupení.