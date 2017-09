Koalice se na učitelských platech nedohodla. Pokračujeme za týden, oznámil Sobotka

„Jednání o rozpočtu bylo v rámci koalice přerušeno do pondělí,“ oznámil na Twitteru předseda vlády Bohuslav Sobotka. „ČSSD trvá na růstu platů od 1. listopadu. Učitelé patnáct procent, ostatní deset procent.“ Shodně s lidovci má totiž Lidový dům za to, že se hospodářská konjunktura musí projevit i v peněženkách občanů.

Týdenní proluku v jednání o způsobu navyšovaní mezd chce premiér spolu s ministrem financí využít k revizi rozpočtů jednotlivých ministerstev. „Budeme chtít zmapovat nečerpané výdaje v letošním roce, budeme chtít zmapovat nespotřebované výdaje z minulých let, protože jsme přesvědčeni, že je tady několik desítek miliard nespotřebovaných výdajů z minulých let,“ vysvětlil Sobotka.

Šéf státní pokladny Ivan Pilný odhaduje, že by se v resortních kasách daly najít až desítky miliard – a je to podle něj jedna z mála cest, jak vyjít vstříc požadavkům školských odborů (a nejen jich). „Nemohu vzít peníze a dát je na platy, to je základní omyl. Zákon o státním rozpočtu mi to neumožňuje. Letos mohu zacházet jenom s penězi, které zbyly, a musím pokrýt i mandatorní výdaje,“ uvedl.

Přidat ano. Ale od kdy?

Podle vicepremiéra Richarda Brabce (ANO) navrhovaný růst platů způsobí výdaj 25 miliard. Ministerstvo financí má ovšem po úpravách výhledu letošního rozpočtu k dispozici jen šestnáct miliard a Pilný navíc nechce, aby všechno skončilo na platech. Rád by, aby bylo také například na investice ministerstva dopravy či na potřeby ministerstva vnitra na zajištění bezpečnosti.

Právě kvůli omezenému manévrovacímu prostoru a potřebám ostatních resortů Pilný dlouhodobě preferuje, aby se mzdy ve školství zvedaly až od Nového roku, stejně jako se s tím počítá u dalších skupin státních zaměstnanců.

Vicepremiér Brabec ovšem na aktuálním koaličním zasedání v Lednici označil listopad za preferovanou možnost rovněž - shodně s ČSSD. A navzdory tomu, že koalice nedošla ke konkrétnímu závěru, deklarují všechny strany snahu se dohodnout. Všechny vládní strany totiž čelí potenciálnímu hněvu odborářů - a nyní je vyzývají ke klidu.

Odbory totiž požadují od listopadu zvýšení platu učitelů v regionálním školství o 15 procent a u nepedagogických pracovníků o deset procent, a pokud by k němu nedošlo, hrozí tím, že vyhlásí stávkovou pohotovost; rozhodovat o ní měly v pondělí, v návaznosti na slovo koalice. Jenže to nepadlo. Stávkovou pohotovost zvažují i policisté a hasiči. Podle Sobotky je konečný termín pro jednání vládních stran o finančních zdrojích na konci září.