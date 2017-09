Vláda rozhodla: Leteckou záchranku má v příštích letech provozovat nový státní podnik

Ty létají ze šesti základen: v Plzeňském a Jihočeském kraji službu zajišťuje armáda, v Praze a Brně potom policie. Návrh předložený vládě počítá s tím, že by armáda zajišťovala nadále jen základnu v Plzni a policie v Praze, zbylých osm by spadalo pod státní podnik.

Pokud by vláda kývla na druhou variantu, Řízení letového provozu by mohlo začít pracovat na získání všech potřebných oprávnění, zahájit výběrové řízení pro nákup nových vrtulníků a materiálu i zajištění potřebného personálu. Jenže by se ještě musely změnit zákony.

Letečtí záchranáři většinou zasahují u nejvážnějších případů: například u vážných dopravních nehod, zástav srdce, popálenin nebo úrazů v nepřístupném horském terénu. Menší část práce pak tvoří převozy pacientů mezi nemocnicemi.