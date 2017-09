Pro bookmakery je favoritem prezidentských voleb Drahoš, Zemana má v závěsu

Kubera – vysavač Zemanových voličů?

Přestože se rýsuje trojice největších potenciálních kandidátů prezidentských voleb, může se mezi favority zařadit ještě čtvrtý uchazeč – Jaroslav Kubera. Místopředseda Senátu, primátor Teplic a zastupitel Ústeckého kraje ale svoji kandidaturu ještě nepotvrdil, ačkoli zároveň tvrdí, že má v záloze podporu zákonodárců, která je přípustná jako alternativa k podpisům občanů.

Podle Viléma Rubeše by Kubera dokázal oslovit specifickou část voličů – jinou než Drahoš nebo Horáček, ale částečně tutéž, která by jinak volila Zemana. „Pro Zemana by rozhodně nebyla kandidatura Kubery příjemnou zprávou,“ zhodnotil Miloš Gregor. Podobně to vidí i sám Jaroslav Kubera. „Jsem schopen vzít část voličů současnému prezidentovi,“ uvedl.