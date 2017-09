Škola volá, ale některé děti zklame. Rodiče prvňáků musí být citliví

Paní učitelky a páni učitelé si v osm hodin poprvé odvedou děti do útrob školy – a pro děti se tím změní vše. Nejenže tím startují roky – často desítky let – života, které se řídí pevnými časovými rozvrhy a jsou naplněny povinnostmi, ale děti se také musí sžít se zcela novým prostředím a podmínkami.

Většina dětí přichází do školy s příznivým očekáváním. Zda je škola nezklame, neukáže jen první den, ale spíše několik prvních týdnů. „Dítě si vytváří vztah ke škole a zjišťuje, co to obnáší. Představy – platí to i pro nás, když jdeme do nového zaměstnání – sice nějaké má, ale přece jenom, když to zažije na vlastní kůži, teprve tam se to rozhoduje,“ shrnul dětský psycholog Václav Mertin.

Stává se také, že škola prvňáka nakonec zklame. Rodiče by se na takovou možnost měli připravit a měli by zejména v prvních týdnech být k dítěti obzvláště vnímaví. „Dítě leckdy ani neumí porozumět tomu, co ho trápí. Někdy to vypadá naprosto jednoznačně, když se to potom řekne,“ podotkl psycholog. Znamením nesnází může být například to, že dítě ráno nevstává tak radostně jako na počátku nebo již nevypráví, co se ve škole dělo.

Není však na místě ptát se „Stalo se něco?“ nebo „Co ti kdo udělal?“ „Měli bychom dítě nechat, aby vyprávělo, co se dělo o přestávce, co se učili a co paní učitelka, jak mluví. Leckdy si my dospělí dokážeme odvodit, co se asi děje,“ doporučil Václav Mertin.

Kroužky ano, ale přiměřeně

Čerstvý školák bude následujících deset měsíců trávit každý den ve škole čtyři hodiny. Otázkou je, co bude – vedle domácích úkolů – dělat ve zbylém čase. Mnoho rodičů se chystá zapsat své prvňáky do různých kroužků, dětský psycholog však varuje před přetěžováním dítěte. Považuje za vhodné, když chodí na jeden nebo dva kroužky týdně. Mnoho dětí jistě zvládne i více činností. Ale to, že jich je mnoho, se obvykle pozná až časem, když se objeví problém.

Zapsat dítě do mnoha kroužků s tím, že se v případě problémů z některých odhlásí, nepovažuje Václav Mertin za moudré. „U prvňáka bych doporučoval nepřehánět to. Zůstal bych u jednoho, dvou kroužků,“ doporučil.

Děti jsou rozptýlené, na silnicích nedávají pozor

Se začínajícím školním rokem by měli být rodiče – a to nejenom rodiče prvňáků – pozorní také při cestách do školy. Oddělení ministerstva dopravy BESIP varovalo, že jsou děti po prázdninách často rozptýlené a nedávají pozor na silnicích. Rodiče by s nimi proto měli zopakovat všechna pravidla pro přecházení a upozornit je na nebezpečná místa na cestě do školy.

„Z pohledu řidiče motorového vozidla je nezanedbatelná i dobrá viditelnost dítěte. Na oblečení, tašce či batohu na zádech jsou velmi dobrým pomocníkem reflexní prvky,“ uvedl vedoucí oddělení BESIP Martin Farář.