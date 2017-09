Vůči rodinám má náš stát obrovský dluh, tvrdí Marksová. Nechte lidi žít, vyzývá Kubera

Místopředseda českého Senátu Jaroslav Kubera (ODS) vidí hlavní rozpor mezi pravicovou politikou ODS a koncepcí rodinné politiky z úřadu sociálnědemokratické ministryně v tom, že vláda „nechce nechat lidi žít“. „Pokud v této zemi bude polovina národa závislá na nějakých sociálních dávkách, tak je to určitě špatně. Místo toho, abychom těm lidem ty peníze nechali,“ řekl místopředseda Senátu v OVM.

„Náš názor je jednoduchý: nechte lidi žít, nedávejte děti ve dvou letech do školky, kdy my teď musíme připravovat kapacitu pro všechny dvouleté děti, ale netušíme, které maminky se rozhodnou je do té školky dát. Prostě ten stát se neustále ingeruje od narození až do smrti do životů lidí tak, že je to neúnosné, ale samozřejmě politicky je to velmi zajímavé. Lidé obecně mají rádi dárky. Oni si neuvědomí, že sleva není zadarmo,“ dodal Kubera, který je současně také primátorem Teplic.