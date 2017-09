Nejdůležitější volby, říká Babiš. Odmítá euro i superhrubou mzdu

Apel a naléhavost

„To, co vám teď povím, je nesmírně důležité. Každý v naší zemi ví, že v těchto říjnových volbách do Poslanecké sněmovny jde o všechno. Bez nadsázky. Jsou to úplně nejdůležitější volby v dějinách České republiky. Je to první a poslední pokus se zbavit nesnesitelné, propracované a zákeřné korupční hydry, která po více než 25 let dusí, parazituje a pomalu rozkládá celou naši zemi,“ prohlásil Babiš.