Pilný: Když přidáme učitelům a všem ostatním, bude rozpočet 63 miliard v minusu

Pilný na konci týdne poslal na vládu rozpočet se schodkem 50 miliard korun, který zatím s plošným zvýšením platů nepočítá. V návrhu ale nechal dvanáctimiliardovou rezervu právě na platy. Ani tato částka ale zdaleka nestačí.

„I kdyby se hledal nějaký velmi, velmi kompromisní záměr, tak k dvanáctimiliardovému přebytku by se muselo přidat ještě 13 miliard,“ odhadl ministr Pilný. Souhlasí s tím, že přednostně by měli dostat přidáno učitelé. „Dostali nejméně a je to dlouhodobá situace. Samozřejmě musí se zvážit, že se to týká i vysokých škol,“ dodal.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) je ochotný o vyšším deficitu vyjednávat. „Bude mě zajímat názor všech tří stran, jestli jsou eventuálně ochotny zvednout rozpočtový schodek nebo ne,“ uvedl.

Rychle zvyšovat platy učitelům chce i opozice, ale bez dalšího zadlužení státu. Peníze by podle ní měla vláda ušetřit na úkor jiných výdajů. „Například nemusela přijmout nových 30 tisíc státních zaměstnanců. To je 20 miliard. Vidíte to někde na zlepšení veřejných služeb? Já ne,“ prohlásil šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

O růstu platů státních zaměstnanců vláda definitivně rozhodne během září. Prosazují jej odbory i ČSSD. V pondělí se sejde kvůli rozpočtu i koaliční rada.