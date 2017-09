Řidičák na zkoušku má pomoci snížit nehodovost

Autoškoly: Co když si nováčci počkají?

Naopak autoškoly se obávají, že pro část lidí by mohla být hrozba přísnějších sankcí demotivační a nemuseli by raději v prvních letech za volant sedat vůbec. „Když tři čtyři roky neřídíte a pak se vrátíte na silnici, jste určitě ještě víc nezkušení, než když jste dělali autoškolu,“ obává se například vedoucí výuky a výcviku v Autoškole Student Martin Korda, že v takovém případě by řidičák na zkoušku ke snížení nehodovosti příliš nepomohl.

Zatím ale vše zůstává v oblasti úvah. Přestože se o řidičském průkazu na zkoušku mluví už léta, do schvalovacího procesu se zatím nedostal. A návrh na jeho zavedení tak čeká případně po říjnových volbách až na novou sněmovnu.