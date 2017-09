Kraje dostanou 822 milionů na platy v sociálních službách, jak žádaly

Vláda nařídila výraznější přidání v sociálních službách od července. Tarify, které u pečovatelů tvoří asi dvě třetiny výdělku, se zvedly o 23 procent. Kabinet na to regionům poslal na druhé pololetí 1,16 miliardy. Kraje požadovaly ale ještě 822 milionů, které vydaly na přidání od loňského listopadu do konce letošního června. Tarify se loni od listopadu zvýšily o čtyři procenta.

„Je to pro nás vstřícný krok. Zaslouží si to hlavně poskytovatelé sociálních služeb a především pracovníci, kteří v zařízeních pracují,“ uvedla Vildumetzová. Dodala, že pokud by kraje peníze nedostaly, zvládly by ze svých rozpočtů peníze na růst platů poskytnout jen svým zařízením, ne ostatním provozovatelům. Péči o potřebné zajišťují z velké části také neziskové či církevní organizace. Podle pardubického hejtmana Martina Netolického (ČSSD) mají teď jistotu všichni poskytovatelé, že finance získají.

Marksová už dříve uvedla, že kraje letos na sociální služby dostaly rekordní dotace. S dřívější částkou 1,16 miliardy na růst výdělků by to mělo být 10,43 miliardy, k tomu přibude 822 milionů. Vloni to bylo celkem 9,19 miliardy. Ministryně i další politici a experti poukazovali na to, že financování sociálních služeb je vícezdrojové a podílet by se na něm měly také kraje.

Regiony si na dopady vládních nařízení, která začínají platit uprostřed roku, stěžují. Jejich rozpočty s dodatečnými výdaji nepočítají. Žádají, aby se podobná opatření jako zvyšování platů přijímala vždy k lednu následujícího roku a zahrnovala se do rozpočtů.