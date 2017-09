Do pravomocného rozhodnutí soudu se na stíhaného člověka hledí jako na nevinného. Nic mu tedy nebrání kandidovat ve volbách. Případy, kdy obviněný politik usiloval o znovuzvolení, už byly. Z posledních let jde například o hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu (STAN) či poslance a bývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu (ANO). Babiše ani Faltýnka už nebude omezovat ani morální kodex hnutí ANO. Ten původně požadoval rezignaci na mandát i funkce v hnutí už ve chvíli, kdy bude dotyčný obviněný policií, letos v březnu jej hnutí ANO změkčilo. Tak, že členové musí odstoupit ve chvíli, kdy budou obžalování a to pro úmyslný i nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem veřejné funkce. Vyšetřování kvůli Čapímu hnízdu by se tak tento požadavek netýkal. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček už vzkázal, že prezident jmenuje premiérem vítěze voleb. A naznačil, že pokud by Andrej Babiš byl obviněný a vyhrál by volby, nebylo by to pro prezidenta překážkou. „O vině a nevině rozhoduje soud,“ poznamenal pro aktuálně.cz Ovčáček.