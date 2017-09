ODS vysílá na modré vlně. Slibuje daňovou a antibyrokratickou revoluci

Vyšší mzdy jsou nápad ODS

Slíbil také úsilí o omezení byrokracie. „Mluvíme o antibyrokratické revoluci. Neslibujeme žádné Potěmkinovy vesnice. Víme přesně, co zrušíme a co zrušíme hned,“ prohlásil a doplnil, že uplynulé čtyři roky představují období s nejsilnějším nárůstem byrokracie.

Jedním z klíčových bodů podle jeho slov je růst mezd v období ekonomického růstu. Na potřebu zvyšovat mzdy v době ekonomického růstu jako první upozornila ODS, připomněl Fiala. „Před několika měsíci jasně řekla, že výrazným problémem České republiky jsou nízké mzdy, které neodpovídají výkonu ekonomiky ani ekonomickému růstu. Nebyla to ČSSD, nebylo to ANO ani KDU-ČSL, jako první to srozumitelně řekla ODS,“ zdůraznil.