Soud zrušil rozsudek za vědomé šíření viru HIV

Zlínský soud poslal letos v únoru Sousedíka na osm let do vězení. Za mřížemi mu původně hrozilo až dvanáct let. Obžaloba tvrdí, že jednoho muže virem nakazil a druhého vystavil riziku nákazy.

To ale obžalovaný odmítá a tvrdí, že partnery o své nemoci předem informoval. U soudu uvedl, že s mladším nakaženým žádný pohlavní styk neměl, nechráněný sex s druhým mužem nicméně přiznal. O nemoci mu ale prý řekl. Už dříve také uvedl, že má těžké zdravotní problémy a nemůže proto nastoupit do vězení.

Obžalovaný je HIV pozitivní od roku 2005. Státní zástupce ho obžaloval o deset let později. Konkrétně z těžkého ublížení na zdraví a šíření nakažlivé lidské nemoci. Sousedík už dříve u soudu řekl, že se nakazil, když poskytoval první pomoc při dopravní nehodě.