Začal platit zákaz billboardů u dálnic. Zmizet by jich mělo na tři tisíce

Od začátku září běží majitelům pětidenní lhůta na odstranění poutačů, poté se na ně začnou kvůli jejich demolici obracet úřady. Na dálnicích bude tuto agendu vykonávat ministerstvo dopravy, na silnicích první třídy kraje. Pokud ani tento krok nepovede k odstranění nosičů, začnou je úřady zakrývat a následně bourat samy. Náklady pak chtějí vymáhat po majitelích zařízení nebo vlastnících pozemku, na kterých billboardy stojí.

Zatímco někteří provozovatelé billboardy již začali odstraňovat, jiní reklamní sdělení pouze nahradili státní vlajkou. „Tím jsme jednostranně podle právního výkladu, který máme k dispozici, změnili charakter ploch, které již nadále nejsou reklamním zařízením tak, jak je definuje zákon,“ uvedl v tiskovém prohlášení svaz venkovní reklamy.

Podle Svazu provozovatelů venkovní reklamy je zákon příliš přísný

Podle šéfa svazu Marka Pavlase je český zákon příliš přísný a na místo regulace fakticky likviduje podnikání reklamních společností, které se zaměřují na poutače u silnic. Na místo úplného odstranění by svaz akceptoval omezení počtu billboardů, kdy by měly zmizet ilegálně postavené panely, které podle Pavlase tvoří třetinu ze všech zákonem dotčených poutačů. Odstranění by se podle něj nevyhnuly ani poutače v místech, kde je jich příliš mnoho nebo zakrývají hodnotný výhled do krajiny.