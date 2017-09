Outlý: Setkání s občany kampaň je. Doufám, že se prezident bude řídit zákony

Za volební kampaň je třeba považovat všechno, za co se obvykle platí a co současně slouží k propagaci kandidáta. V Interview ČT24 to prohlásil člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Jan Outlý s tím, že z tohoto hlediska jsou kampaní i besedy prezidenta s občany tuzemských měst. Outlý tím odmítl argumentaci Hradu, podle které jsou setkání Miloše Zemana pracovní schůzka, protože se jich účastní i zástupci samospráv.