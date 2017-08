ČT: Dvě třetiny poslanců chtějí vydat Babiše a Faltýnka policii, proti jsou hlavně zástupci ANO

„Poslanci mají k dispozici víceméně pouze doporučení výboru, který se tím zabývá přece jen intenzivněji. Je to silné vodítko pro rozhodování, takže já budu doporučovat (členům sociální demokracie), aby hlasovali pro vydání obou poslanců,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák .

Stejně se zřejmě zachová i velká část opozice. „Nikdo z našeho poslaneckého klubu nevidí důvod, proč bychom měli hlasovat proti,“ uvedl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek . „Vzhledem k tomu, že se jedná o vrcholného politika a možného člena budoucí vlády, tak by o vině nebo nevině měl rozhodnout nezávislý soud,“ míní Bohuslav Svoboda (ODS).

„Pro nás rozhodně byla významná informace, že se dozorující orgán – tedy státní zástupce – postavil za průběh předběžného šetření,“ podotkl člen mandátového a imunitního výboru Jiří Dolejš (KSČM).

Z šesti poslanců za Úsvit chtějí pro vydání hlasovat tři. „Sněmovna nemá rozhodovat o tom, zda se skutek stal, to je na soudu. Předpokládám, že pro vydání bude i samotné ANO, když to měli v etickém kodexu a chtěli imunitu zrušit,“ uvedl Martin Lank.

V ANO je nejvíce nerozhodnutých

Proti vydání svých lídrů jsou zejména poslanci hnutí ANO. Ze 37 poslanců, kteří reagovali na dotaz ČT, jich chce sedm hlasovat pro vydání, devět proti a dvacet odpovědělo, že neví.

„Myslím si, že policie dostatečně nedoložila tvrzení, která jsou uvedena v žádosti,“ říká místopředseda mandátového a imunitního výboru Matěj Fichtner. „Jediná šance, jak mít nějaké svobodné a demokratické volby, tak by bylo správné nevydat,“ myslí si místopředseda sněmovny Radek Vondráček.

„Dva měsíce před volbami je to účelové. Je to politická kampaň,“ tvrdí Karel Tureček. Podobně mluví třeba poslankyně Jana Lorencová. „Je to účelové, vytažené, podle mého hlubokého přesvědčení je jediným cílem odstranit pana Babiše.“

Naopak pro vydání bude z poslanců za ANO hlasovat třeba Martin Kolovratník. „Jsem v otázce imunity konzistentní, celou dobu hlasuju pro vydání a nehodlám to měnit,“ vzkázal. I přesto, že má o případu pochybnosti, imunita se podle něj má dotýkat pouze projevů ve sněmovně. Ostatně to tvrdil i sám Andrej Babiš.

Velká část poslanců hnutí je před hlasováním dosud nerozhodnutá a chce počkat na doporučení klubu. Vedení ANO se ve čtvrtek večer usneslo, že pro vydání nevidí důvod, uvedl místopředseda hnutí Richard Brabec. Předpokládá však, že hlasování nebudou mít poslanci ANO závazné.