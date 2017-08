Padesát dní do voleb. Čas na opravy kandidátek vypršel

Tiskárna ve střehu. Měsíc na šest set tun potištěného papíru

Dalším krokem na padesátidenní cestě k urnám bude vylosování volebních čísel pro jednotlivé strany a hnutí, které proběhne v úterý 5. září u Státní volební komise. V pátek se pak už bude moct rozběhnout tisk volebních lístků; v břeclavské tiskárně na něm budou pracovat čtyři rotačky, které jmény kandidátů potisknou šest set tun papíru.

První vyjedou ze strojů lístky pro ty kraje, kde budou odstraněné všechny nejasnosti, celkem se vytiskne asi jedenáct milionů hlasovacích sad a hotovo musí být do 5. října. Jednotlivé kraje následně rozdělí lístky mezi své obce a ty zařídí jejich doručení do poštovních schránek. V nich mají být nejpozději tři dny před volbami, listiny si ale občané mohou vyzvednout i v samotných volebních místnostech, které se otevřou v pátek 20. října.

Na obálce s lístky bude mít každý určenou místnost podle bydliště. Kdo chce volit jinde, může na obecním úřadě požádat o voličský průkaz. Je to možné udělat už teď – osobně pak nejpozději do osmnáctého října, písemně do třináctého.

„Žádost o voličský průkaz není nějakým způsobem standardizovaná, neexistuje pro to žádný konkrétní přesně daný formulář,“ doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová. „Hlavně musí obsahovat informaci o tom, kdo o průkaz žádá – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště.“