Zdravotní sestra Marešová chce od státu pětimilionové odškodné

22. srpna 2014 – V souvislosti s úmrtím pacientky obvinila policie z vraždy tehdy už bývalou zdravotní sestru, padesátiletou Věru Marešovou, která byla vzata do vazby. V tisku se posléze objevila spekulace, že šlo o eutanazii. Nemocnice nepotvrdila podezření na víc případů.

26. listopadu 2014 – Policie obvinila bývalou sestru z vražd dalších pěti pacientů. Státní zástupce podal návrh na vzetí ženy do vazby, protože se obával toho, že by obviněná mohla utéct. Ústecký okresní soud poté poslal Marešovou do vazby.