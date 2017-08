Faltýnek: Agrofert vydělával Babišovi miliardy, podvádět kvůli 50 milionům nepotřeboval

Jaroslavu Faltýnkovi hrozí vydání a poté obvinění za to, že se účastnil prodeje areálu, ze kterého vzniklo Čapí hnízdo. Místopředseda ANO hovoří o křivdě. Připouští sice, že jako člen představenstva ZZN Pelhřimov spolupodepsal prodej budoucího Čapího hnízda, trvá však na tom, že to samo o sobě nebylo nic nezákonného.

Areál tehdy prodal ZZN dětem Andreje Babiše, což vyšlo najevo až později, když to sám Babiš prozradil ve sněmovně. Policie považuje prodej akcií za účelový, což Faltýnek odmítl. Jediným účelem podle něj byl zisk. Zároveň hájil i předsedu ANO Andreje Babiše. Celý případ se točí kolem toho, že ZZN Pelhřimov, který patří do skupiny Agrofert, prodal budoucí Čapí hnízdo anonymním majitelům. Ti získali 50milionovou dotaci a později, když uplynula doba udržitelnosti, farmu opět prodali jiné společnosti z rodiny Agrofertu.

Jaroslav Faltýnek je přitom přesvědčen, že Andrej Babiš neměl potřebu udělat podvod kvůli 50 milionům, když Agrofert ročně vydělával miliardy.

Faltýnek s Babišem viní policii, že se je žádostí o vydání a následně případným stíháním snaží zničit. „Je to na politickou objednávku a tady by imunita podle mého názoru fungovat měla. Jsem smířený s tím, že mě sněmovna vydá, jednání mandátového a imunitního výboru ukázalo, že napříč politickým spektrem je snaha v této politické kauze poškodit naše hnutí,“ řekl Faltýnek.

Policie požádala až nyní kvůli průtahům prověřovaných, tvrdí člen výboru

Politici ANO od počátku poukazují i na to, že žádost o vydání přišla pouze dva měsíce před volbami. Podle člena sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislava Humla (ČSSD), který se seznámil s celým vyšetřovacím spisem, ale z načasování žádosti nelze vinit policii. „Průtahy tam nebyly z viny policie, ale byly z viny druhé strany, to znamená prověřovaných osob. Když na to přijde, otázku načasování jsem si vyvrátil a naopak zjistil, že tam byla ofenzivní práce policisty i dozorového státního zástupce,“ upozornil poslanec.

Faltýnek obvinil vyšetřovatele, že před poslanci, kteří rozhodují o vydání dvojice ze svého středu, zatajují některé důkazy. Předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová (ODS) však trvá na tom, že policejní žádost je dostačující. „Oporou mi byla stanoviska obou pánů zpravodajů. Tečkou byla vyjádření dozorujícího státního zástupce, který přišel a velmi kvalifikovaně odpověděl na všechny dotazy,“ dodala.

Odmítla přitom, že by policie měla žádost načasovat jinak. „Ona přece jednat musí. Nemůže si vzít kalendář a říkat: Teď jsou volby, za chvíli budou Vánoce, pak se bude sestavovat vláda,“ uzavřela.