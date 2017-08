Čapí hnízdo a nahrávky mohou ANO uškodit i pomoci. Babišovi nabízejí roli oběti

Podle posledního průzkumu agentury Median by ANO ve volbách získalo 26,5 procenta hlasů, tedy bezmála dvakrát větší podíl než druhá ČSSD. Agentura přitom sbírala data před i po 10. srpnu, kdy do Poslanecké sněmovny přišla žádost o vydání Andreje Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka ke stíhání, které se týká poskytnutí dotace na farmu Čapí hnízdo. Upozorňuje však, že většina dat pochází ještě z doby před doručením žádosti.

Babiš se může vydávat za oběť

Podle politoložky Vladimíry Dvořákové má kauza Čapí hnízdo „potenciál, aby začalo zviklávat některé voliče“, jak ale upozornila, není to jediná událost, která se týká Andreje Babiše. Úniky nahrávek, na kterých hovoří a jejich původ není jasný, by podle ní mohl Babiš využít ve svůj prospěch. „Mohou posílit image oběti,“ míní Dvořáková.

Dodala, že na voliče často nemají vliv ani velké a jasné kauzy. Připomněla, že ve volbách v roce 1998 získala ODS, stíhaná tehdy sponzorskou kauzou, téměř 28 procent a oproti předchozím volbám ztratila pouhá dvě procenta. „Je zvyk, že se to promíjelo,“ podotkla.

Návrat ČSSD, nebo odchod k Okamurovi?

Daniel Prokop si také není jistý, kam by se mohli voliči od ANO odklonit. Uvedl, že v posledním roce sice podpora Babišova hnutí zůstávala na první pohled stabilní, ale fakticky od něj na jedné straně odcházeli voliči, kteří začali dávat přednost ODS, TOP 09 nebo lidovcům, na druhé straně přicházeli voliči od ČSSD. K té by se kvůli Čapímu hnízdu mohli někteří vrátit, může to ale dopadnout i jinak. „Nemusí stát nic, pokud to Andrej Babiš dostatečně vysvětlí a nebudou se dít další, zásadní věci v trestním stíhání,“ nastínil sociolog.

Dalším možným „příjemcem“ voličů, kteří by se kvůli dotační kauze odklonili od ANO, by pak mohla být ještě skupina protestních stran. „ANO má část protestních hlasů proti establishmentu. Pokud je tato kauza znechutí, mohou jít k úplně protestním stranám, což je SPD, u mladších voličů to mohou být Piráti,“ očekává Daniel Prokop.