Podnikatel Vladimír Boštík chce kandidovat na prezidenta. Tvrdí, že má 63 tisíc podpisů

7. listopadu (66 dní před zahájením volby) - Poslední termín pro předložení přihlášek kandidátů na prezidenta k registraci ministerstvu vnitra; poslední termín pro vznik kandidátova volebního výboru, který bude zodpovídat za financování jeho volební kampaně, a pro založení bankovního účtu pro financování volební kampaně.

7.–13. listopadu (66 až 60 dní před zahájením volby) - Přezkoumání přihlášek ministerstvem vnitra.

15. listopadu (do 58 dnů před zahájením volby) - Poslední termín pro případnou výzvu k odstranění závad na kandidátní listině (vyjma doplňování podpisů pod petici na podporu kandidatury, které je po 6. listopadu vyloučeno).

23. listopadu (50 dní před zahájením volby) - Poslední termín pro odstranění případných závad na přihláškách.

24. listopadu (49 dní před zahájením volby) - Rozhodnutí o registraci nebo odmítnutí přihlášky.

30. listopadu (43 dní před zahájením volby) - Poslední termín pro zveřejnění informací o kandidátech Českým statistickým úřadem na volebním serveru www.volby.cz.

23. prosince (20 dní před zahájením volby) - Nejzazší termín pro registrace přihlášek na základě rozhodnutí soudu a pro vylosování volebních čísel kandidátů Státní volební komisí.

27. prosince (16 dní před zahájením voleb) - Začátek čtrnáctidenní lhůty, v níž budou mít kandidáti celkem pětihodinový prostor v České televizi a Českém rozhlase (končí nejpozději 10. ledna ve 14:00).

28. prosince (15 dní před zahájením voleb) - Poslední termín pro zveřejnění adres volebních místností v obci. Začne vydávání voličských průkazů obecními nebo zastupitelskými úřady pro voliče, kteří nebudou hlasovat v místě bydliště. O průkaz musí takoví voliči požádat písemně do 5. ledna, osobně nejpozději do 10. ledna.

9. ledna (tři dny před zahájením volby) - Termín pro dodání hlasovacích lístků voličům. Zároveň do ukončení hlasování v prvním kole volby platí (do 13. ledna do 14:00) zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů.

11. ledna (24 hodin před zahájením volby) - Do 14:00 lze oznámit stažení kandidatury nebo odvolání kandidáta. Současně budou uzavřeny stálé a zvláštní seznamy voličů a skončí lhůta pro možnost osobně požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.

12.–13. ledna - První kolo volby prezidenta (12. ledna od 14:00 do 22:00, 13. ledna od 8:00 do 14:00). V případě amerického kontinentu se kvůli časovému posunu bude hlasovat 11. a 12. ledna od 14:00 do 21:00 tamního času na zastupitelských úřadech, podobně jako při volbách do Poslanecké sněmovny.