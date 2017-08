Německý prezident Steinmeier přiletí v září do Prahy

Franka-Waltera Steinmeiera pozval Miloš Zeman do Prahy již v únoru, bezprostředně poté, co němečtí zákonodárci zvolili dosavadního ministra zahraničí spolkovým prezidentem. Hlava českého státu dala najevo, že by Steinmeierovu návštěvu považovala za důstojný příspěvek k 25. výročí podpisu smlouvy o dobrém sousedství a dvaceti letům česko-německé deklarace.

„Naše země urazily v uplynulých desetiletích nemalý kus na společné cestě k budování přátelského soužití, partnerství a dobrého sousedství ve středoevropském regionu,“ napsal Miloš Zeman německému prezidentovi po jeho zvolení. Nyní se k připravované návštěvě blíže nevyjádřil.

Prezidentův mluvčí pak avizoval, že podrobnosti oznámí v pátek. „Mohu sdělit, že se návštěva plánuje na úterý 12. září,“ uvedl zatím. Zeman se ve svém projevu zmínil také o další připravované prezidentské návštěvě v Česku, přicestovat by měl maďarský prezident János Áder.

Německý prezident přicestuje do Česka po necelých třech letech. V listopadu 2014 navštívil zemi tehdejší prezident Joachim Gauck, aby se zúčastnil oslav 25 let od revoluce. O dva roky dříve navštívil Gauck jako první německý prezident Lidice.