Němcová: Doporučení, zda vydat Babiše, může padnout ještě dnes

Sněmovna rozhodovala v nynějším volebním období zatím o sedmi poslancích, které chtěla policie stíhat. V jednom případě byl verdikt záporný. Pokud dolní komora poslance ke stíhání nevydá, policisté ho mohou případně obvinit až potom, co jim na podzim skončí mandát.

„Vyslechneme poslance, kterých se to týká, a budeme se ptát na jejich pohled na tuto žádost," uvedla před jednáním výboru Němcová s tím, že o svém doporučení by poslanci mohli rozhodnout již dnes, protože dost prostoru ke zvážení případu dalo už předešlé zasedání.

Bývalý ministr financí Babiš a předseda poslanců hnutí Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od předloňského roku. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele.

Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Loni Babiš ve sněmovně řekl, že v té době vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.

Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Babiš letos převedl kvůli přijetí zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu. Okolnosti dotace prověřuje také Evropský úřad proti podvodům (OLAF).