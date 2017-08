Antrax, nebo prášek? Laboratoř analyzující nebezpečné látky se rozšiřuje

Jediná laboratoř v Česku, která analyzuje vysoce nebezpečné látky, se rozšiřuje. Počet vzorků, které se do ní přivážejí, roste. Ještě před patnácti lety jich zkoumala desítky ročně, teď už stovky. Správa státních hmotných rezerv proto investuje do ochranných kontejnerů, kde se látky nejen analyzují, ale i zneškodňují. Česko by také mohlo mít mobilní laboratoř.